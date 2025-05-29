Форум к 9-летию движения «Юнармия» прошел в Одинцове

«Юнармия» масштабно отметила девятилетие со дня своего основания. Более 600 ребят из 89 регионов страны объединил форум «Плечом к плечу», который прошел в Одинцовском округе.

Школьники, наставники, командиры, педагоги — все, кто делает движение живым и сильным, подвели итоги работы и обозначили вектор на будущее.

Программа празднования девятилетия была насыщенной. Всероссийский слет стартовал с военных сборов в Ершове, а завершился торжественным вручением наград лучшим юнармейцам в парке «Патриот».

10 тематических площадок подготовили для ребят со всей страны. Юнармейцы управляли дронами, учились саперному делу под руководством бойцов СВО, участвовали в исторических боях, проходили веревочный курс, сражались в лазертаге и не только.

Юнармейское движение по праву занимает ведущее место среди молодежных объединений России. Ряды каждый год пополняют лучшие девушки и юноши, объединенные стремлением приносить пользу обществу и государству.