Форум юнармейцев впервые прошел в Воскресенске

Мероприятие под названием «Служить России суждено тебе и мне» состоялось в молодежном центре «Олимпиец». Форум объединил около 40 школьников и ребят из военно-патриотических клубов округа.
Для учащихся были организованы мастер-классы по тактической медицине, связи в армии, средствам радиационной и химической защиты. Курсант военно-патриотического центра «Воин» Ян Щенев поделился со сверстниками своими знаниями и умениями. Под его руководством ребятам тренировались собирать и разбирать автомат Калашникова.
Юнармейское движение — это не просто обучение подростков военно-прикладным дисциплинам, это философия воспитания патриотов своей страны. «Служение Отечеству — это не только воинская обязанность, но это и в широком смысле деятельная любовь к своей Родине. Когда человек стремится делать добрые, честные поступки, стремится к процветанию и защите Отечества», — подчеркнул начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Воскресенска Михаил Бахтов.
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