Форум «Госзаказ» открылся в Сколкове

Форум-выставка «Госзаказ» открылся в инновационном центре Сколково. Заказчики, поставщики и законодатели со всей страны собрались обсудить, как госзакупки работают на технологический суверенитет.

Отдельный стенд — у Подмосковья. Здесь посетители могут даже поучаствовать в интерактивной игре, получившей название «Закупочный форсаж». Задача — собирать технические задания и планы, уворачиваясь от правок и жалоб, и параллельно отвечать на вопросы с вариантами ответов.

При этом игра — лишь витрина. На деле на стенде представили продукцию множества подмосковных заводов, работающих на импортозамещение. Среди экспонатов — насосы полностью из отечественных комплектующих, собранные в Ногинске, и интеллектуальные счетчики газа из Ленинского городского округа, умеющие сами перекрывать подачу при утечке.

«Это не только учет газа, но и безопасность», — заявил заместитель исполнительного директора компании-разработчика Андрей Лалуев.

Подмосковье — один из лидеров страны по объемам госзакупок. Регион сократил число жалоб по торгам до 1,5%, сэкономив почти 56 миллиардов рублей.

По данным Минфина, за первый квартал 2026 года процент отечественных товаров в контрактах по госзаказу достиг 65%.

Форум продлится до 15 мая. За три дня пройдет больше 20 сессий по здравоохранению, строительству и энергетике.