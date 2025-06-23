Форум городов воинской славы прошел в Волоколамске

В Центре культуры и творчества «Родники» Волоколамска состоялся круглый стол с участием руководителей городов-героев, городов воинской славы и трудовой доблести, членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, а также делегаций городов-побратимов. В ходе встречи обсуждалась роль героических городов в общественно-политической, экономической и международной жизни России.

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия и сотрудничества с целью сохранения исторической памяти о Великой Победе.

Участники дискуссии искали ответы на вопросы о раскрытии потенциала городов с высокими почетными званиями и мерах по обеспечению их лидирующих позиций в различных сферах.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова подчеркнула, что присвоение высоких званий — это не только признание заслуг в годы Великой Отечественной войны, но и отправная точка для эффективного развития, основанного на историческом опыте.