Форум городов-побратимов России и Белоруссии прошел в Красногорске

«80 лет назад в Нюрнберге начался процесс над главными военными нацистскими преступниками. Здесь, в выставочном зале, представлено порядка 50 исторических фотодокументов, созданных в период 1945–1946 годов», — рассказал директор Российского государственного архива кинофотофонодокументов Николай Пестов.

Участники форума также осмотрели выставку, на которой представлены истории военнопленных, подвергшихся пыткам в украинском плену. Сбор материалов, включающих более 600 рассказов бойцов специальной военной операции, занял около года. Эти документы передадут в Архивный фонд России для дальнейшего изучения.