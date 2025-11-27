Форум «Единой России» прошел в Реутове

Форум стал площадкой, где подвели итоги пятилетней работы и обсудили планы на будущее. В мероприятии приняли участие депутаты, представители общественных организаций, ветераны, молодогвардейцы и трудовые коллективы.

Главной темой обсуждения стала Народная программа, которую партия реализует с 2021 года. На форуме отметили: работа шла в тесном контакте с жителями, и каждый шаг строился вокруг их запросов. В Реутове в программу вошли тысячи наказов, и почти все они уже выполнены. Привели в порядок большую часть дорог и благоустроили общественные пространства.

«У нас сильная команда в округе: бизнес, социальная сфера, депутаты, все работают на одно общее дело. И у нас это получается. Прямое доказательство — реализация наказов наших граждан», — подчеркнул председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Глава Реутова Филипп Науменко напомнил, что городская программа развития сформирована на основании наказов, вошедших в Народную программу партии. В нее включено порядка 5 тысяч запросов горожан, исполнение которых находится на приоритетном контроле.