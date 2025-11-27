Форум «Единой России» прошел в Лобне
Итоги выполнения «Народной программы» Единой России подвела глава Лобни и лидер местного отделения партии Анна Кротова. Одно из главных достижений — работа с наказами избирателей за пять последних лет: их было 288, и все они выполнены.
К концу года округ подходит с отличными результатами: приведены в порядок десятки дворов, дорог и тротуаров, заканчивается строительство бассейна и пешеходного перехода через железнодорожные пути, благоустраиваются парки и ремонтируются школы.
«Благодаря поддержке нашего президента Владимира Путина, нашего губернатора Андрея Воробьева, секретаря Московского регионального отделения Игоря Брынцалова, благодаря нашим депутатам нам очень много удалось сделать. Мы слышим каждого нашего жителя и работаем для каждого из них. Наша сила — в единстве!» — подчеркнула Анна Кротова.
Партийный форум провели накануне нового политического сезона. Именно сейчас формируются задачи, которые определят вектор городского развития в следующем году, и начинается подготовка к избирательной кампании. В 2026-м году состоятся выборы в Государственную думу, региональный парламент и муниципальные советы.
В форуме приняли участие депутаты всех уровней, лидеры общественного мнения, ветераны СВО, представители городских предприятий, общественных организаций и молодогвардейцы. В Лобне — одна из самых сильных в области молодежных организаций, которую в местном отделении партии считают своей надежной поддержкой.
Одним из ключевых направлений остается поддержка участников СВО. С начала спецоперации лобненские единороссы отправили на фронт и в новые регионы более 50 тонн гуманитарной помощи. Ветеранам помогают адаптироваться к мирной жизни, осваивать новые профессии и проходить медицинскую реабилитацию.
На мероприятии отметили почетными грамотами активистов и сторонников партии, — неравнодушных людей, энтузиазм, преданность и самоотдача которых служат примером и вдохновляют на добрые дела и новые проекты.