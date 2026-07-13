Форум добровольцев и общественных организаций прошел в Химках

В Химках состоялся форум, объединивший волонтеров и представителей общественных организаций. Участники обсудили развитие добровольческого движения, обменялись опытом и представили новые инициативы.

В Химках прошел форум добровольцев и общественных организаций. Муниципалитет стал одной из первых площадок, где состоялось мероприятие, которое в дальнейшем планируют провести во всех округах Московской области. Форум стал площадкой для обмена опытом, обсуждения совместных проектов и координации работы добровольческих объединений.

«Волонтерство в Химках — это уже не просто отдельные акции, а полноценная система. Форум показал, что у нас есть структура, координация и, главное, люди, готовые включаться в любую помощь — от гуманитарных миссий до социальных проектов», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова.

Программа мероприятия включала три блока. В образовательной части активисты движения «Волонтеры Подмосковья» изучили современные подходы к организации добровольческой деятельности. В рамках круглого стола представители общественных организаций обсудили совместные инициативы и перспективы взаимодействия. Практическая часть прошла на базе волонтерского штаба, где участники познакомились с его работой.

«Развитие волонтерства — одна из важнейших составляющих здорового гражданского общества. Энергия добровольцев и их желание помогать вдохновляют. Такие встречи позволяют выстраивать эффективное взаимодействие между общественными организациями и властью», — подчеркнула депутат Совета депутатов городского округа Химки Надежда Смирнова.

По итогам форума участники получили новые знания и смогли обменяться успешными практиками. Системное развитие волонтерского движения в Химках помогает привлекать к общественным инициативам все больше жителей округа.