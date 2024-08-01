Форум добровольческих организаций и волонтеров Подмосковья прошел в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Министерство информации и молодежной политики Московской области провело окружной форум руководителей добровольческих организаций и волонтеров Подмосковья. Мероприятие прошло на базе школы № 4 городского округа Лобня и собрало 150 активистов из муниципальных образований региона.

Цель встречи заключалась в развитии инфраструктуры поддержки добровольчества в Подмосковье, повышении уровня компетенций участников и формировании общего коммуникационного пространства. Открыл мероприятие первый заместитель главы города Владимир Зиновьев, который подчеркнул важность волонтерской деятельности для общества.

В рамках форума гости приняли участие в образовательной встрече на тему «Сохранение позитивных изменений», а также в круглом столе с руководителями волонтерских организаций.

Отметим, что в Лобне активно поддерживают волонтерские организации, которые регулярно участвуют в городских мероприятиях, проводят собственные акции и вносят значимый вклад в помощь ветеранам, участникам специальной военной операции и их семьям.

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