Форум «Дни самбо» прошел в школах Солнечногорска
Форум «Дни самбо» состоялся в трех школах Солнечногорска. Мероприятие объединило школьное и спортивное сообщество, представителей власти, общественные организации, детей и родителей.
Форум прошел в гибридном формате и включал разнообразные мероприятия. Для школьников были организованы мастер-классы от мастеров спорта Ильи Барабанова и Антона Романова. В программе также состоялись показательные выступления методистов федерального проекта «Самбо в школу» Александра Ломакина и Валерии Киевой, выставка по книге «Время самбо» и видеообзор проекта.
В рамках итогового заседания в Поваровской школе прошел круглый стол, посвященный внедрению самбо в школьные программы как важного элемента физического, культурного и патриотического воспитания. В ходе заседания выступили представители Министерства физической культуры и спорта Московской области, Федерации самбо Московской области и администрации городского округа Солнечногорск.
Александр Ломакин получил сертификат и договор руководителя Солнечногорского отделения Федерации самбо Московской области. Участники круглого стола подписали соглашение о сотрудничестве с директорами Поваровской, Андреевской и школы № 2 для совместного воспитания детей с помощью самбо.
«Развитие самбо в школах — это вклад в будущее нашего спорта и воспитание гармонично развитой личности. Важно поддерживать подобные инициативы и создавать все условия для популяризации этого вида спорта среди молодежи», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Форум завершился торжественной церемонией возложения цветов в память о погибших в Великой Отечественной войне и других локальных конфликтах.
Организаторы мероприятия — Федерация самбо Московской области, администрация городского округа Солнечногорск и исполнительная дирекция проекта «Самбо в школу».