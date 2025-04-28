Форум «Дни самбо» прошел в школах Солнечногорска

Форум прошел в гибридном формате и включал разнообразные мероприятия. Для школьников были организованы мастер-классы от мастеров спорта Ильи Барабанова и Антона Романова. В программе также состоялись показательные выступления методистов федерального проекта «Самбо в школу» Александра Ломакина и Валерии Киевой, выставка по книге «Время самбо» и видеообзор проекта.

В рамках итогового заседания в Поваровской школе прошел круглый стол, посвященный внедрению самбо в школьные программы как важного элемента физического, культурного и патриотического воспитания. В ходе заседания выступили представители Министерства физической культуры и спорта Московской области, Федерации самбо Московской области и администрации городского округа Солнечногорск.