Форум для управдомов пройдет в Подмосковье 30 июля

В этом году участие в форуме примут более 300 управдомов со всего региона. Глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев представит приоритеты развития отрасли, расскажет о планах модернизации инфраструктуры и подготовке объектов водоснабжения и водоотведения к предстоящему зимнему периоду.

В деловую программу войдут обсуждение реализации краткосрочной программы капитального ремонта на 2026 год, законодательные инициативы в сфере ЖКХ на ближайшие два года, внедрение электронных общих собраний собственников в ГИС ЖКХ и введение единого платежного документа на портале госуслуг. Также участники рассмотрят вопросы формирования цифровых паспортов готовности домов к осенне-зимнему сезону и дадут ответы на наиболее острые вопросы, волнующие представителей советов МКД.

Деловую часть мероприятия дополнит фотоэкспозиция, посвященная достижениям коммунального хозяйства и государственного жилищного надзора. Гости смогут ознакомиться с успешными примерами модернизации и современными техническими решениями, реализованными в регионе.