Форум для сотрудников учреждений культуры прошел в Красногорске

В Красногорске в Доме культуры «Луч» прошел форум «Культурный диалог: вместе создаем будущее». В нем приняли участие представители Министерства культуры и туризма Московской области, администрации и Совета депутатов, приглашенные спикеры из образовательных учреждений Подмосковья.

В форуме поучаствовали около 200 человек. Спикеры рассказали о своих достижениях в профессиональной сфере, задачах на будущее и наладили контакты между собой.

«Когда говоришь слово „культура“, сразу много ассоциаций и сравнений появляется. Я хочу сказать вам огромное спасибо за тот вклад, тот путь, который вы выбрали. Культура в городском округе Красногорск занимает очень высокую и значимую позицию. Все это потому, что работает огромная команда единомышленников», — сказал заместитель председателя Совета депутатов Богдан Андриянов.

На улице для гостей устроили кулинарную битву «Русские богатыри Красногорска». Гостей порадовали творческая экспозиция в стиле хендмейд, выставка элементов старинного славянского быта и русские народные песни с хороводами.