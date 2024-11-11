Форум для самозанятых Подмосковья пройдет 23 ноября

Ежегодный форум для самозанятых Московской области «Генератор идей для развития бизнеса» пройдет 23 ноября. Предприниматели узнают, как избежать ошибок начинающих, а также получат советы экспертов по созданию личного бренда.

Форум организовал центр «Мой бизнес» Подмосковья в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Бизнес-эксперты расскажут участникам, как начать работу в качестве самозанятого, а также поделятся опытом успешной коммуникации в бизнесе.

Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия. Регистрация открыта до 23 ноября.