Ежегодный форум для самозанятых Московской области «Генератор идей для развития бизнеса» пройдет 23 ноября. Предприниматели узнают, как избежать ошибок начинающих, а также получат советы экспертов по созданию личного бренда.
Форум организовал центр «Мой бизнес» Подмосковья в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Бизнес-эксперты расскажут участникам, как начать работу в качестве самозанятого, а также поделятся опытом успешной коммуникации в бизнесе.
Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия. Регистрация открыта до 23 ноября.
Форум для самозанятых Подмосковья пройдет 23 ноября
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