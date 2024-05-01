Форум для предпринимателей Подмосковья провели в Жуковском | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 18:48 Форум для предпринимателей Подмосковья провели в Жуковском Источник фото: Дмитрий Павлов

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Форум «Человек — основа бизнеса» провели в Жуковском. На мероприятие съехались представители промышленных и производственных предприятий Юго-востока Московской области.

Предприниматели поделились с коллегами успешным опытом взаимодействия с «соседями» — представителями бизнеса из других городских округов Подмосковья.

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По словам организатора форума Марины Куряковой, мероприятие проходит в первый раз, но уже количество участников превысило сто человек.

«У производства, даже небольшого, есть целый спектр обслуживающих компаний. Поэтому мы решили собрать такую встречу-знакомство, чтобы „производственники“ познакомились между собой и наладили связи. А все, кто оказывает сопутствующие услуги, тоже могли рассказать о себе, тем самым облегчив жизнь друг другу», — рассказала Курякова.

Участники форума обсудили стратегии продвижения производственного предприятия, а также возможные меры поддержки и создание реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, а также все желающие смогли проконсультироваться по интересующим их вопросам у представителей банков и государственных структур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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