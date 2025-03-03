Форум для предпринимателей из отдаленных округов прошел в Луховицах

В Луховицах прошел межрегиональный форум о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье. На нем собрались около 150 предпринимателей из отдаленных округов — Зарайска, Серебряных Прудов и Луховиц. Спикерами выступили представители правительства области, муниципалитетов и крупных компаний.

Заместитель министра инвестиций Московской области Кирилл Лосунчуков рассказал о льготах для бизнеса в отдаленных районах. По его словам, предприниматели могут получить налоговые вычеты, субсидии, земельные участки без торгов и льготные займы. Также на встрече подняли вопрос работы с инвесторами.

В Подмосковье действует Центр управления регионом «Бизнес», где предприниматели могут получить консультации и помощь в решении вопросов. Он заработал в регионе два года назад. Ежегодно специалисты получают более 12 тысяч обращений. Система вошла в число лучших региональных практик России. Ее сейчас активно внедряют в 30 субъектах. А с 1 апреля ЦУР «Бизнес» появится еще в 50 регионах.

Также на форуме обсудили инвестиционные проекты, подписали соглашения о сотрудничестве с муниципалитетами и провели выставку местных производителей. В ней участвовали 20 подмосковных компаний.