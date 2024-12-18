Форум для предпринимателей и самозанятых прошел в Подмосковье. В нем приняли участие свыше 200 бизнесменов и тех, кто только планирует открыть свое дело в регионе.

Мероприятие прошло при организации центра «Мой бизнес», рассказали в региональном Мининвесте. Участники обсудили вопросы предпринимательства и создания брендов, а также преодоления трудностей. Среди спикеров был депутат Госдумы Денис Майданов, призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух, а также основатель бренда косметики Mishlav Екатерина Медведева и другие эксперты.

«Нет такой инструкции, которая могла бы обезопасить вас как предпринимателя от всего. Есть только движение и ваше стремление развиваться. Не бойтесь проигрывать. Нужно понимать, что за этим не последует крах всего, наоборот, часто это служит хорошим мотивационным толчком, чтобы перезагрузиться и полететь вперед», — сказал Илья Авербух.

В министерстве напомнили, что предприниматели могут получить разностороннюю поддержку. Узнать об этом больше можно на региональном инвестиционном портале.