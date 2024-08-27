Форум для предпринимателей «Бизнес-ReStart» проведут в Химках 29 августа

Форум предпринимателей «Бизнес-ReStart 2024» проведут в Химках. Встреча состоится 29 августа в пресс-центре стадиона «Арена Химки».

Участники мероприятия послушают лекции об инвестиционной политике Химок, возможностях создания проектов, в том числе Road show «Земельные участки для бизнеса». Еще бизнесмены узнают о мерах поддержки и специальных условиях предоставления кредитования.

Потенциальным участникам нужно заполнить анкету по ссылке. Вход бесплатный.

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