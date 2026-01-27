Форум для молодых педагогов прошел в Лобне

Мероприятие под названием «Вектор моих возможностей» состоялось на базе школы № 4. В нем приняли участие молодые специалисты городского округа, стремящиеся к профессиональному росту и обмену опытом.

Начинающих педагогов приветствовали первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев, исполняющая обязанности начальника управления образования Анастасия Акимова и заместитель председателя Московской областной профсоюзной организации работников образования и науки России Вера Алхимова.

Для участников форума подготовили обширную программу с интерактивными мастер-классами, на которых учителя получили новые знания и обсудили с коллегами актуальные темы. Особое внимание уделили взаимодействию с родителями — построению конструктивного диалога, поиску взаимопонимания и способам решения возникающих вопросов.

Важным событием форума стало вступление молодых педагогов в профсоюзную организацию. Молодые специалисты узнали о существующих мерах поддержки и защите прав учителей. В завершение мероприятия каждому участнику вручили памятный подарок от профсоюзной организации работников образования.