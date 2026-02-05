Форум для для родителей и педагогов прошел в Домодедове

Форум «Новые риски — новые стратегии: ответственное родительство и педагогика» организовали на базе Ямской школы в жилом комплексе «Прибрежный парк» В мероприятии участвовали родители и педагоги городского округа.

Основной темой обсуждения стала безопасность детей в условиях современных вызовов и профилактика опасностей в интернете — кибербуллинга, киберрисков и небезопасного контента. Эксперты говорили о рисках взросления и алгоритмах действий в сложных ситуациях. Кандидат психологических наук Дмитрий Журавлев отметил, что цифровая среда все чаще становится для детей основным пространством общения. С этим связано большое количество рисков, которые необходимо своевременно предотвращать.

«Наша задача — сделать информационный путь ребенка через гаджеты максимально безопасным», — подчеркнула начальник управления образования администрации Домодедова Елена Болмазова.

Участникам форума рассказали о профилактической работе правоохранительных органов со школами и родителями и важности формирования безопасной атмосферы внутри семьи. Встреча стала площадкой для открытого диалога и обмена практическими рекомендациями, направленными на защиту детей и поддержку ответственного родительства в современных условиях.