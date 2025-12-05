Форум частных музеев городов Золотого кольца прошел в Сергиевом Посаде

На встрече руководители и работники музеев поделились опытом современного оформления экспозиций и создания фирменного стиля музея. Поговорили также о мерах государственной поддержки, финансовых и правовых особенностях работы частных музеев. Одной из задач форума стало налаживание связей между коллекционерами, которые хотят представить свои собрания публике.

Сергиев Посад входит в тройку городов Золотого кольца, в которых расположено наибольшее число частных музеев. Заместитель главы округа Ольга Дударева подчеркнула, что усилия государственных и частных музеев, администраций муниципалитетов городов Золотого кольца и регионов, куда они входят, направлены на то, чтобы культурное пространство было интересно и туристам, и местным жителям.