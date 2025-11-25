Форум будущих наставников молодежи стартовал в Орехово-Зуеве

Чтобы стать частью этой инициативы, студенты прошли строгий отбор. Впереди у участников — насыщенная программа, состоящая из тренингов, мастер-классов и практических занятий.

«Цель форума — помочь ребятам в будущем стать не просто вожатыми, а настоящими, вдохновляющими лидерами, способными организовать досуг, разрешить конфликт, зажечь искру интереса и оставить позитивный след в жизни каждого ребенка. Особую ценность форуму придает то, что его знаниями и опытом с новичками поделятся студенческие лидеры ГГТУ — те, кто уже прошел школу вожатства», — сообщили организаторы.

Как отметили в университете, программа форума тщательно продумана и охватывает весь спектр качеств, необходимых современному вожатому.