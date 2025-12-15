Форум арабского языка пройдет в Одинцове

Фото: Пресс-служба гимназии им. Е. М. Примакова

Образовательный центр имени шейхи Фатимы бинт Мубарак в гимназии имени Примакова в Одинцове стал неизменным местом встречи педагогов и ученых на форуме по вопросам изучения арабского языка. Уже второй год подряд российские филологи обмениваются здесь с иностранными коллегами из более чем 15 стран мира опытом преподавания.

Ученые, филологи, профессора российских университетов и учителя школ, обсуждают методики преподавания арабского языка.

«Это развитие партнерства между нашими странами и выстраивание диалога в образовательном и культурном обмене», — отметила директор гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе.

В рамках двухдневной программы пройдут пленарные доклады и дискуссии, молодежные сессии, на которых обсудят способы улучшения практик преподавания. На повестке форума — и вопрос, как сделать арабский язык более популярным среди обучающихся. Для этого в гимназии займутся созданием единого учебника арабского языка, который будут использовать школьники по всей России.

«Над его созданием сегодня работают четыре российских университета, а также Объединенные Арабские Эмираты. Это наш совместный проект и совместный продукт», — также поделилась Майя Майсурадзе.

По итогам встречи будет опубликован сборник научных статей участников международного форума.