Форум амбассадоров проекта «Профессионалитет» провели в Красногорске

Молодежный форум амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет» провели в Красногорске. Мероприятие открыл заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев. По его словам, амбассадоры — ключевые наставники молодого поколения, которые помогают абитуриентам с профориентацией и знакомят с перспективными направлениями.

На форуме собрались студенты и молодые специалисты со всей Московской области. Для участников мероприятия подготовили мастер-классы и тренинги, которые позволили не только обменяться образовательными практиками, но и познакомиться с представителями различных профессий.

В пресс-службе Министерства образования Московской области уточнили, что на форуме наиболее активные амбассадоры получили благодарственные письма за вклад в популяризацию проекта «Профессионалитет» и развитие системы среднего профессионального образования.