Формулу успеха для подготовки профессиональных кадров среди студентов выявили в Серпухове

В Серпухове сделали ставку на практическое обучение студентов. Их успехи доказывают: такой подход действительно готовит кадры для реального сектора экономики.

Студентка Серпуховского городского открытого колледжа Диана Монахова учится на юриста, но уже сейчас активно работает по специальности. Она участвует в общественных проектах округа и помогает реализовывать молодежные инициативы. Преподаватели отмечают ее целеустремленность и умение применять знания на практике.

«Совмещать учебу и работу непросто, но это дает бесценный опыт. Я уже сейчас понимаю, как устроены правовые процессы, и это помогает мне в учебе», — сказала Диана Монахова.

Еще один яркий пример — студентка третьего курса Серпуховского колледжа Селби Нургелдиева. Она осваивает банковское дело и параллельно стажируется в отделе инвестиционного развития округа. За время работы она проявила себя как аналитик и активно включилась в задачи по развитию территории.

«Стажировка позволила мне увидеть, как теория работает в реальных проектах. Это мотивирует углублять знания и расти как специалисту», — отметила Селби Нургелдиева.

Эти истории показывают, как система образования Серпухова помогает студентам не просто получить диплом, а начать профессиональный путь еще во время обучения. Муниципалитет создает условия, при которых теория сразу подкрепляется практикой, а талантливая молодежь находит применение своим способностям.