Сегодня 10:13 Формирование новой Народной программы «Единой России» началось в Раменском

Партия «Единая Россия» начала формировать новую Народную программу в Подмосковье. Активно идет сбор предложений и в Раменском.

Жительница Раменского Елена Волчкова — человек, которому не все равно. Она из тех активисток, кто знает каждый двор в родном городе. Елена уже поделилась идеями на сайте естьрезультат.рф — внесла проект по благоустройству бульвара Космонавтов в микрорайоне Холодово. «Хотелось бы обновить и тротуарную плитку, и скамеечки, и освещение, и подсветку определенного вида сделать», — рассказала Елена Волчкова. Она уверена: большие перемены начинаются с конкретного предложения. Так, просьба жительницы Раменского о благоустройсте парка, уже была исполнена, и преображения в нем не заканчиваются. Набережная Борисоглебского озера скоро превратится в новую многофункциональную зону, где можно будет и спокойно отдохнуть, и заняться спортом.

«Вокруг нашей жемчужины — Борисоглебского озера — была сделана лыжероллерная трасса для молодежи и спортсменов, но она очень полюбилась жителям, а особенно мамочкам с колясками. Стали происходить определенные конфликты, поэтому по многочисленным просьбам наших жителей партия „Единая Россия“ внесла этот проект в Народную программу. И к столетию нашего города вокруг озера будет сделана замечательная набережная. Я уверен, что она полюбится жителям, мамочкам, так же, как и наша трасса, и больше конфликтов не будет, спортсмены, наша молодежь будет кататься на роликах, заниматься спортом, жители будут замечательно отдыхать на нашей прекрасной набережной», — рассказал председатель совета депутатов Раменского округа Юрий Ермаков.

В прошлый раз в Народную программу включили почти 780 тысяч наказов жителей Подмосковья. Сегодня программу выполнили более чем на 93%. «Народная программа воплощает в себе все те желания, те наказы, которые обращают люди к партии „Единая Россия“. И это является лакмусовой бумажкой для оценки деятельности партии, потому что партия за выполнением наказов следит очень строго. И важно, чтобы каждый наказ доходил до логического завершения», — подчеркнул депутат Государственной думы Александр Коган. Оставить свое предложение можно любым способом: заполнить форму на сайте естьрезультат.рф, позвонить на горячую линию 8-800-200-89-50 или зайти в местную общественную приемную партии.