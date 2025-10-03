Фонтаны законсервируют в Павловском Посаде

В округе с приходом первых осенних дней разворачиваются работы по подготовке к зимнему периоду. Власти округа принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей в предстоящие холодные месяцы.

«Нагрузка на сети „Мособлэнерго“ уже выросла на 20-25%, попросил держать этот вопрос на контроле, чтобы не допустить отключений. Поручил законсервировать фонтаны, а также заменить брусчатку в сквере у Дома молодежи в Электрогорске», — сообщил глава округа Денис Семенов.

Для обеспечения работы энергосистемы округа будут проведены профилактические работы и усилен контроль за состоянием электросетей. Одним из первых шагов в подготовке к зиме станет консервация фонтанов. Чтобы защитить их от разрушительного воздействия морозов и перепадов температур, специалисты проведут необходимые работы по сливу воды, очистке и укрытию конструкций. Помимо этого, в ближайшее время планируется завершить замену брусчатки в сквере у Дома молодежи в Электрогорске.

На следующей неделе глава округа Денис Семенов проверит готовность специализированной техники, которая будет использоваться для уборки снега и льда, а также оценит запасы противогололедной смеси, необходимой для борьбы с гололедом.