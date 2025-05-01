Фонтаны в Химках проверят и подготовят к запуску

В рамках месяца чистоты все фонтаны в городском округе Химки проходят полную проверку. Сейчас их чистят и запускают в тестовом режиме, после этого начнут по очереди включать.

Фонтаны в Химках находятся в скверах «Юбилейный», «Весна», Марии Рубцовой, в парках Толстого, «Дубки» и «Лукоморье», а также на Куркинском шоссе и Химкинском Арбате. Специалисты готовят их к работе в весенне-летний период: чистят чаши, настраивают высоту струй и проверяют инженерные сети. Насосы уже демонтировали и высушили, сейчас проводят тестовые запуски. В парке культуры и отдыха имени Льва Толстого начнет работать сухой фонтан с красочной интерактивной подсветкой.

Напомним, что в Химках сейчас проходит голосование за объекты благоустройства. Каждый желающий может внести вклад в развитие города и выбрать один из четырех вариантов: городской парк «Дубки» в Новых Химках, сквер «Минутка» на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Строителей, сквер «Искра» на улице Лавочкина и сквер «Дубовая роща» в Левобережном. Ту локацию, которая получит больше всего голосов, благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сделать выбор можно на сайте, а также в любом отделении Многофункционального центра.