Фонтаны почистили на площади Победы во Фрязине

Сотрудники «Городского хозяйства» провели комплекс работ по очистке фонтанов на главной площади, приведя их в порядок после неблагоприятных погодных условий и повышенной посещаемости в праздники. Были вымыты решетки, удален скопившийся мусор, заменена вода, а также приведена в порядок прилегающая территория.

Главный инженер муниципального учреждения «Городское хозяйство» Николай Бубнов подчеркнул регулярность проводимых работ.

«Работы по очистке фонтана проводятся ежемесячно. Еженедельно проводится промывка фильтров и очистка технологического помещения», — добавил Николай Бубнов.

Кроме того, по его словам, коммунальные службы сталкиваются с проблемой загрязнения фонтанов самими жителями. Несмотря на регулярную уборку, в фонтаны нередко попадают фантики от конфет, мелкие камни и другие посторонние предметы, что создает дополнительную нагрузку на систему фильтрации и приводит к быстрому загрязнению воды.