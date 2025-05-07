Фонтаны начали работать в Серебряных Прудах

С приходом тепла жители муниципального округа Серебряные Пруды встретили возвращение городских фонтанов. После периода зимней консервации вновь заработали фонтан на площади Сергея Столярова в поселке Серебряные Пруды и фонтан в живописном сквере «Яблоневый сад» в поселке Успенский. За период простоя сотрудники МБУ «Благоустройства и дорожного хозяйства» провели масштабную работу по подготовке фонтанов к новому сезону.

Были выполнены очистка чаш и конструкций, косметический ремонт, инвентаризация оборудования, а также необходимые пуско-наладочные работы для обеспечения бесперебойной и безопасной работы конструкций.

Фонтан на площади Сергея Столярова в Серебряных Прудах является важной частью городского ландшафта и радует жителей уже более десяти лет. В Успенском фонтан появился прошлым летом, в рамках реконструкции местного сквера, реализованной благодаря государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Ожидается, что фонтаны будут работать до конца сентября, когда вновь потребуется их консервация на зимний период.