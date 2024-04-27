Фонтаны Химок подготовили к работе в весенне-летний период | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 18:39 Фонтаны Химок подготовили к работе в весенне-летний период Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Все фонтаны городского округа Химки подготовили к запуску. Специалисты очистили чаши, отрегулировали высоту струй и проверили состояние инженерных систем.

Фонтаны в Химках расположены в скверах «Юбилейный», «Весна», Марии Рубцовой, в парках Толстого, «Дубки» и «Лукоморье», а также на Куркинском шоссе и Химкинском Арбате.

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«В рамках месяца чистоты и порядка все фонтаны очистили, проверили оборудование. Также специалисты демонтировали насосы, промыли их, высушили. Сейчас у нас будет тестовый запуск фонтанов, а после — поочередно начнем их включать», — отметил заместитель главы городского округа Химки Николай Батышев.

Месяц чистоты и порядка в Химках начался 1 апреля. За это время коммунальщики привели в порядок более 130 общественных пространств, семь парков, пять больших скверов и один лесопарк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в Подмосковье.

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