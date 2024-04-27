Фонтанный комплекс в Дмитрове достроят к лету | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 14:38 Фонтанный комплекс в Дмитрове достроят к лету Пресс-служба администрации городского округа Дмитров

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В Дмитрове продолжаются работы по обновлению парка культуры и отдыха «Березовая роща». В рамках благоустройства там возводят один из самых больших фонтанных комплексов. Сейчас он готов на 50%.

Во время своего рабочего визита глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный осмотрел прогресс работ.

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Он сообщил, что уже готовы чаши и к ним подведены коммуникации. Завершение реконструкции фонтанов намечено к лету.

После начнется обновление пешеходных дорожек и установка новой сцены с раздевалками и гримерными для исполнителей, а также мест для зрителей. Также предусмотрено восстановление монумента в честь жителей Дмитрова, отправившихся на фронт в 1941 году. Дополнительно создадут новые зоны отдыха на окраинах парка с установкой скамеек, урн и навесов.

Илья Поночевный также осмотрел набережную реки Березовец, где в прошлом году провели работы по обустройству пешеходных и велосипедных дорожек, установке скамеек, урн, нового освещения и детской площадки. В этом году планируется ремонт мостиков и установка систем видеонаблюдения.

Глава выразил беспокойство по поводу загрязнения реки ветками и поручил своему заместителю по благоустройству оперативно очистить берег и русло реки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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