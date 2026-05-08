Фонтанные комплексы Чехова запустили раньше графика

В городском округе Чехов завершили подготовку и включили городские фонтаны раньше установленного срока. Все объекты прошли очистку, проверку оборудования и настройку водных систем.

Специалисты «Чеховского благоустройства» выполнили полный цикл работ после зимней консервации. Они очистили чаши, проверили насосное оборудование и восстановили работу водных режимов. Все городские фонтаны начали работу в штатном режиме.

Одним из первых включили фонтан в сквере на улице Полиграфистов. Его очистили от мусора и пыли, затем проверили гидросистему и отрегулировали подачу воды. После этого объект заработал без перебоев.

Фонтан у Дворца спорта «Олимпийский» также прошел техническое обслуживание. Специалисты провели чистку и настройку насосов. Сейчас оборудование работает стабильно.

Готов к сезону и фонтан у Дворца культуры «Дружба». Его привели в порядок и проверили основные системы.

Особое внимание уделили фонтану на бульваре Чехова. В прошлом году его реконструировали и оформили художественной композицией по мотивам пьесы Антона Чехова «Чайка». В этом сезоне специалисты проверили герметичность системы, очистили чашу и настроили форсунки.

Глава округа Михаил Собакин отметил, что подготовка прошла в короткие сроки.

«Мы смогли завершить все работы раньше графика и обеспечить стабильную работу фонтанов к началу теплого сезона», — сказал он.