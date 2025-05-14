Фонтанную зону обновят на Октябрьской площади в Орехово-Зуеве

Реконструкция Октябрьской площади начнется в 2026 году. После окончания работ на месте старой фонтанной зоны появятся шесть плоскостных фонтанов.

На сегодняшний день принято временное решение о переоборудовании фонтана в цветник. Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий пояснил, что водное сооружение давно требует капитального ремонта. Чтобы заменить инженерные коммуникации и привести фонтан в порядок необходимо около 17 миллионов рублей.

«На данный момент это огромные и нецелесообразные затраты, так как объект „Октябрьская площадь“ включен в государственную программу Подмосковья», — сказал Руслан Заголовацкий. Он также добавил, что работа по актуализации ранее разработанной проектной документации уже ведется.

Напомним, что семь общественных территорий Орехово-Зуевского округа участвуют во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Лидером пока является парк культуры и отдыха в Орехово-Зуеве.