Фонтан в сквере на площади Ленина в Подольске восстановят к концу лета
В Подольске продолжается обновление сквера имени Ленина на одноименной площади. Одно из центральных общественных пространств города превратят в более современную и удобную территорию для отдыха.
Работы начались еще в августе прошлого года в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».
«Территория почти 2,5 гектара. В настоящее время проводятся работы по укладке плиточного покрытия, планировке территории. Также ведутся работы по устройству технического помещения под фонтан», — рассказала начальник комитета отдела по благоустройству и дорожному хозяйству Анастасия Морякова.
В проекте учли предложения жителей, которые они озвучили в рамках общественных обсуждений. Одним из ключевых элементов станет восстановление фонтана.
Помимо этого, на территории появятся зоны для спокойного отдыха и столы для настольного тенниса.
Полностью завершить обновление пространства планируется к концу августа.