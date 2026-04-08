Фонтан в сквере на площади Ленина в Подольске восстановят к концу лета

В Подольске продолжается обновление сквера имени Ленина на одноименной площади. Одно из центральных общественных пространств города превратят в более современную и удобную территорию для отдыха.

Работы начались еще в августе прошлого года в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

«Территория почти 2,5 гектара. В настоящее время проводятся работы по укладке плиточного покрытия, планировке территории. Также ведутся работы по устройству технического помещения под фонтан», — рассказала начальник комитета отдела по благоустройству и дорожному хозяйству Анастасия Морякова.

В проекте учли предложения жителей, которые они озвучили в рамках общественных обсуждений. Одним из ключевых элементов станет восстановление фонтана.

Помимо этого, на территории появятся зоны для спокойного отдыха и столы для настольного тенниса.

Полностью завершить обновление пространства планируется к концу августа.