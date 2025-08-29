Фонтан установили на Малом Тарычевском пруду в Ленинском округе

В рамках комплексного благоустройства территории и создания комфортной городской среды на территории Малого Тарычевского пруда в Ленинском городском округе установили и запустили современный фонтан. Он будет работать каждый день с 08:00 до 23:00.

Как рассказала руководитель мастерской ландшафтного проектирования компании «Брусника» Анна Беспалова, при разработке проекта планировали установить фонтан прямо на воде. Это сделали для того, чтобы решить вопрос с дополнительной аэрацией.

«Мы решили использовать именно плавучую технику, чтобы дополнительно не создавать фундамент и не вмешиваться в дно водоема. С точки зрения экологии это решение создает дополнительную аэрацию, что важно для обитателей пруда. Мы также отказались от подсветки, чтобы исключить световое загрязнение и не нарушать природный баланс», — отметила Анна Беспалова.

Конструкция фонтана включает мотор и насос, создающий струи воды. Объект надежно крепится на якоре — это позволяет легко демонтировать его для обслуживания и зимнего хранения.

«Приятно видеть, как преображается наш пруд. Теперь вот и фонтан появился. Будем чаще сюда приходить и любоваться. Спасибо за новый объект», — поделилась жительница жилого комплекса «Зеленые аллеи».