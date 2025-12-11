Фонтан отремонтируют в Павловском Посаде

В Павловском Посаде грядут значительные перемены, призванные улучшить городскую среду и повысить комфорт для его жителей. Глава городского округа Денис Семенов анонсировал ряд преобразующих проектов, одним из которых станет ремонт фонтана, расположенного напротив Дома культуры «Октябрь».

Ожидается, что весной следующего года этот символ городского пространства вновь засияет. Кроме того, особое внимание уделяется решению проблемы, беспокоившей местных жителей — неприятного запаха в системе водоснабжения. Специалисты Мособлводоканала уже провели масштабную промывку городских сетей.

Особого контроля требует ситуация в поселке Большие Дворы. Глава округа подчеркнул, что этот вопрос находится на особом контроле, и уже формируется предложение о строительстве современной станции доочистки воды. Это решение, которое, наряду с заменой шести километров изношенного трубопровода, призвано обеспечить жителей Больших Дворов чистой и качественной водой. Также Денис Семенов поставил задачу перед дорожными службами, направленную на повышение безопасности и комфорта городской инфраструктуры.

В преддверии весны планируется комплексная проверка всех дорожных знаков на читабельность. Параллельно будет проведена тщательная очистка остановочных павильонов. Особое внимание будет уделено работе фонарей уличного освещения.