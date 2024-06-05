Фонтан обновят вблизи Ледового дворца «Химик» в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Воскресенске продолжается благоустройство общественных пространств. Начаты работы по преобразованию территории перед Ледовым дворцом спорта «Химик», расположенным в центре города.

На данный момент демонтирован старый фонтан около Ледового дворца «Химик». В планах — комплексное озеленение, установка дополнительных элементов малой архитектуры и нового фонтана.

Напомним, что работы осуществляются в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Реконструкцию планируется завершить к сентябрю.

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