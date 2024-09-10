Фонтан и детскую площадку в сквере Журавлева в Дубне благоустроят к зиме

Комбинированный фонтан и детская площадка появятся в сквере имени Журавлева в Дубне к зиме. Подрядчик провел демонтаж и приступил к благоустройству.

Глава округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что главный акцент сделают на комбинированном фонтане и детской площадке. Об этом просили жители. Городской оазис выполнят и в форме чаши, и сухой — пешеходный. Рабочие почти вырыли котлован, а к концу неделю начнут выставлять опалубку.

«Благодаря программе губернатора Андрея Воробьева мы начали реализовывать долгожданный проект — благоустройство сквера. Подрядчик темпы держит хорошие и на сегодняшний день полностью идет по графику», — рассказал заместитель главы городского округа Дубна Алексей Степаненко.

Строители разбили сквер по зонам и подготовили инженерные коммуникации. Сейчас они устанавливают бордюрный камень, а потом приступят к бетонированию основания под фонтан и тротуары. Также готовится фундамент под детскую площадку.

Подрядчик должен выполнить работы за три месяца к зимнему периоду.

Отметим, благоустройство проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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