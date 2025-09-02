Фонтан благоустроили в Серебряных Прудах

На площади Столярова благоустроили фонтан. Сотрудницы муниципального предприятия «Благоустройство и дорожное хозяйство» провели масштабные работы по его очистке и подготовке к дальнейшей эксплуатации.

Они провели ручную очистку фонтана, используя щадящие чистящие средства, безопасные для окружающей среды и материалов конструкции. Первым этапом работ стал сбор крупного мусора — опавших листьев, веток и грязи, как вокруг, так и внутри фонтана. Затем, после спуска воды, началась очистка всех внутренних и внешних поверхностей конструкции.

«Просто слить воду и сполоснуть недостаточно. Необходимо тщательно удалить все биологические наслоения, чтобы предотвратить их дальнейшее размножение. Для этого мы применяем специальную химию, которая эффективно удаляет загрязнения», — сообщили специалисты.

Особое внимание было уделено проверке и очистке форсунок. После завершения всех этапов очистки, фонтан был наполнен чистой водой и запущен в работу.