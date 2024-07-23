Фонды школьных библиотек обновят в Химках к 1 сентября

Обновление библиотечных фондов начали в школах Химок. Новые учебники по истории и основам безопасности и защиты Родины получат ученики с пятого по девятый классы к 1 сентября.

В свежем издании синхронизированы события отечественной и всеобщей истории. А в специальном разделе изложены причины начала СВО, рассказано о присоединении новых регионов к России и о развитии страны в современном мире. В новом пособии меньше цифр, дат, сухой статистики, но больше рассказов о людях, событиях, больше любопытных фактов и редких иллюстраций.

«Очень важно, чтобы ребята всегда помнили о великой истории нашей страны. Для этого все важные события и значимые даты историки актуализируют в учебной литературе», — отметила депутат Совета депутатов городского округа Химки, директор школы № 1 Галина Болотова.

Напомним, что ученики 10-11 классов в прошлом году уже получили новые учебники.

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