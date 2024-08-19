Книги члена Союза художников Алавердовой передали в галерею в Коломне

Более ста произведений, книги и мемориальные предметы члена Союза художников России и международной ассоциации «Aurelia Cote d’Azur» Ирины Алавердовой передали в картинную галерею «Дом Озерова» в Коломне. Большинство ее работ находятся в государственных музеях и частных коллекциях разных стран.

Художница Ирина Алавердова участвовала в персональных выставках и благотворительных аукционах, являлась членом Европейской академии естественных наук, призером национального кубка Монако и Международной выставки в Ницце во Франции. Она получила медали Международного благотворительного общества «Меценаты столетия», «Леонардо да Винчи», Гете и других.

Работы художницы хранятся в государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, Российском фонде культуры, Музее современного искусства, а также в частных собраниях в России, Швейцарии, Монако, Франции, Англии, США, Чехии и Югославии.

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