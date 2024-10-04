Фонд «Защитники Отечества» в Подмосковье принял более 22 тысяч обращений с 2023 года

Подмосковный филиал государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» принял более 22 тысяч обращений с 2023 года. Более 90% вопросов удалось решить, о чем рассказали в Мособлдуме.

«Вот уже больше года фонд поддерживает наших храбрых воинов и их близких. Здесь оказывают помощь по всем возникающим вопросам с индивидуальным подходом к каждой семье. С момента начала работы фонд получил более 22 тысяч обращений и более 90% вопросов решено», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Руководитель филиала Ольга Ермакова рассказала, что в фонд обращаются за помощью в получении удостоверения ветерана боевых действий, за юридической помощью, по вопросам реабилитации. Участникам СВО также помогают с адаптацией жилых помещений. В этом году появилась новая услуга — доплата на технические средства реабилитации в тех случаях, когда их стоимость не покрывается сертификатом.

Фонд вручил трем ветеранам автомобили с ручным управлением. Московская область стала первым регионом, где оказана такая мера поддержки. В планах — обеспечить такими автомобилями 500 ветеранов по всей России, из них 200 — до конца этого года.

Фонд также оказывает помощь в трудоустройстве, организовывает спортивные и культурные мероприятия.

Обратиться в фонд «Защитники Отечества» можно по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1. Телефон 8 (498) 602-00-23.

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