Фонд ВЭД Подмосковья помог заключить еще 100 экспортных контрактов с января

С начала года подмосковные компании при поддержке Фонда ВЭД Московской области заключили свыше 100 экспортных контрактов на сумму 75,2 миллиона долларов. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

«Компании заключают крупные контракты и развивают внешнеэкономические связи при содействии Фонда поддержки ВЭД МО. Часто они сотрудничают сразу с несколькими зарубежными партнерами, расширяя свое присутствие заграницей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Основные направления экспорта — легкая и химическая промышленность, продукты питания и металлообработка. В ведомстве напомнили, что фонд помогает предпринимателям участвовать в международных выставках, организуя коллективные стенды и покрывая расходы.

Так, одной из ключевых выставок стала GulFood 2024 в Дубае, где 12 компаний региона представили продукцию, а «Фуд Тим» из Дмитрова заключила контракт на 742 миллиона рублей. В этом году стенды Московской области также представили на выставках CHINAPLAS, ISM Middle East, Buildexpo Africa и других международных мероприятиях.

Напомним, с полным перечнем услуг Фонда поддержки ВЭД Московской области можно ознакомиться на сайте.