Фонд поддержки ветеранов в Балашихе передал гуманитарную помощь бойцам СВО

С начала специальной военной операции на Украине местные общественные организации Балашихи активно работают над поддержкой военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий. Фонд поддержки ветеранов «Защита» тесно взаимодействует с другими общественными группами, чтобы собирать и отправлять необходимую помощь на фронт.

По просьбе «Молодой Гвардии Единой России» фонд передал маскировочную сеть, сплетенную волонтерами. Эта сеть будет включена в очередной гуманитарный конвой, который молодогвардейцы Подмосковья направят для 1-й АК ДНР, 10-го танкового полка, Докучаевской школы-интерната и бойцов ГРОМ «Каскад».

«Наша цель — сделать помощь целевой и эффективной, для чего нужно скоординировать усилия, которые приведут к скорейшей победе», — сказала исполнительный директор Фонда «Защита» Ирина Митюрина.

Фонд «Защита» оказывает помощь ветеранам с 2011 года. После начала СВО участники фонда наладили производство блиндажных свечей и организовали сбор гуманитарной помощи от жителей округа. Помимо этого, в Балашихе действуют три постоянных пункта сбора помощи для военнослужащих.

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