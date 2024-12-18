Фонд поддержки ВЭД Подмосковья наградили на всероссийской конференции

Итоги работы Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области за 11 месяцев подвели на всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта. Подмосковье удостоилось награды в номинации «Кит цифровизации» за успешное привлечение малого и среднего бизнеса на платформу «Мой экспорт».

Заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, отметила, что регион стремится сделать процесс выхода на экспорт для подмосковных компаний максимально доступным и понятным.

Фонд поддержки ВЭД МО в этом году вновь занял лидерские позиции по числу зарегистрированных компаний на платформе — всего 1841 предприятие, что и стало решающим фактором для победы в номинации.

Зиновьева указала на совершенствование системы поддержки в регионе и тесное сотрудничество с РЭЦ для эффективного сочетания федеральных и региональных мер поддержки. Все услуги для подмосковных предпринимателей доступны в цифровом формате на инвестиционном портале региона.

Фонд поддержки ВЭД МО предлагает начинающим экспортерам широкий спектр образовательных услуг, включая семинары, вебинары и консультации, а также акселератор «Экспортный форсаж».

Для решения вопросов, касающихся экспорта, фонд предоставляет такие инструменты, как сертификация, участие в международных выставках, поиск покупателей и помощь с транспортировкой. Эти услуги доступны предпринимателям бесплатно или на условиях софинансирования.