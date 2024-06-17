Фонд «Круг добра» обеспечил 249 детей лекарствами в Подмосковье с января

Фонд «Круг добра» создали в 2021 году по указу президента. В основном он финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. С начала января фонд помог обеспечить лекарствами почти 250 детей в Подмосковье.

Фонд также помогает детям приобретать медицинские изделия, технические средства реабилитации и многое другое. Отмечается, что с 2021 года помощь через фонд поддержки в Подмосковье получили 596 ребят на общую сумму почти 15 миллиардов рублей.

«После донастройки налоговой системы средства, полученные от введения новой прогрессивной шкалы НДФЛ, продолжат поступать в Фонд „Круг добра“, а также пойдут на реализацию других социальных проектов», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Подмосковье ежегодно выделяет средства для обеспечения лекарствами взрослых пациентов, страдающих орфанными заболеваниями. Так, в 2024 году на эти цели предусмотрено более 1,6 миллиарда рублей.

Фонд помогает детям в возрасте до 18 лет с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. С их перечнем можно ознакомиться по ссылке. Отмечается, что «Круг добра» может приобретать лекарства, включенные в перечень для закупок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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