Фонд капремонта Подмосковья заменил фасадные газопроводы в 564 домах за год

Общественный совет при Минстрое России подготовил проект федеральной программы по капитальному ремонту внутридомового газового оборудования. Она направлена на увеличение объема обновления газовых систем в регионах. Важно довести число отремонтированных многоквартирных домов до минимум 13,5 тысячи в год и расширить список субъектов, где плановая замена оборудования проводится регулярно, до 80%.

Для запуска проекта уже составили подробную «дорожную карту». В ней прописали этапы внедрения программы, перечень необходимых работ, актуальная стоимость ремонта, а также порядок взаимодействия всех участников, включая региональных операторов капремонта, органов власти, управляющих компаний, газоснабжающих организаций и жилинспекций.

Планируется, что программу реализуют с января 2026 года по декабрь 2030. Сейчас системная модернизация газового оборудования активно проводится только в четырех регионах: Москве, Красноярском крае, а также Московской и Ростовской областях. В Подмосковье фонд капремонта уже заменил фасадные газопроводы и оборудование ВДГО в 564 многоквартирных домах — это более 90% годового плана. Всего в 2025 году работы должны пройти в 570 домах региона.