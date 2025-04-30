Фонд капремонта Подмосковья выступил на форуме по вопросам развития ЖКХ

Фонд капитального ремонта Подмосковья принял участие в восьмом региональном форуме «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ». В этом году к мероприятию присоединились более 350 председателей многоквартирных домов.

Генеральный директор фонда Дмитрий Сватковский и его команда обсудили с участниками вопросы, связанные с капитальным ремонтом в МКД. Больше всего людей интересовало, как дома попадают в краткосрочные планы и когда конкретно начнутся работы.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев рассказал, что в фонде сейчас идет обновление — улучшают процессы и переводят их в цифровой формат, чтобы все работало быстрее и удобнее.

Кроме того, на форуме рассказали о новых технологиях в сфере ЖКХ, а главной темой встречи стало электронное голосование собственников в системе ГИС ЖКХ и внедрение электронных квитанций на региональном портале госуслуг.