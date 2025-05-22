Фонд капремонта Подмосковья стал победителем всероссийской премии

Фонд капитального ремонта одержал победу в пятом Всероссийском конкурсе «Межрегиональная многоотраслевая премия предприятий городского хозяйства 2024 года». Организация заняла первое место в номинации «Цифровая трансформация деятельности организации».

С 2025 года Фонд активно переводит в цифровой формат взаимодействие с жителями и внутренние процессы. Эксперты конкурса высоко оценили масштаб внедрения технологий, качество решений и удобство для пользователей.

Главные принципы организации — прозрачность и открытость, а также стремление к постоянному диалогу с жителями.

В этом году на премию поступило 980 заявок из 37 регионов. Наибольшую активность проявили Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Свердловская области.

Главная задача конкурса – поощрение передовых практик в сфере городского хозяйства и благоустройства.