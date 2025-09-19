Фонд капремонта Подмосковья принял участие во Всероссийском форуме развития ЖКХ

Фонд капитального ремонта Московской области в соответствии с поручением министра жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилла Григорьева принял участие во Всероссийском форуме развития ЖКХ и X съезде региональных операторов капремонта. Мероприятия прошли в Москве.

Форум собрал представителей федеральных и региональных органов власти, специалистов контрольно-надзорных структур, а также членов профессионального и научного сообществ. Главная цель встречи — создание стратегических решений, которые поспособствуют развитию отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Ключевым событием стала пленарная сессия, в рамках которой участники рассмотрели системные преобразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проанализировали наиболее успешные практики реализации программ капитального ремонта и обсудили совершенствование механизма государственного жилищного надзора.

Заседание открыли министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Для повышения прозрачности и результативности работы региональных операторов в последние годы были приняты несколько принципиальных решений, в том числе закреплены единые подходы к созданию перечня и стоимости работ и повышен порог сбора взносов на специальных счетах с 50% до 60%.

Кроме того, продолжается реализация механизма, позволяющего ремонтировать многоквартирные дома, которые находятся в наиболее критическом состоянии. Уже 55 субъектов страны утвердили соответствующие правила.

Кроме того, проводится масштабная работа по созданию системы государственного учета жилищного фонда на базе Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Отдельный акцент сделали на теме замены лифтового оборудования. Ирек Файзуллин подчеркнул, что главными источниками финансирования остаются взносы граждан и средства, которые регионы получают от списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам.

Форум проходил с 17 по 20 сентября.